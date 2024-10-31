الحكيم والباوي يناقشان تطورات المشهد السياسي

ناقش رئيس قوى الوطنية عمار والحاج محمد الباوي تطورات .

وقال الباوي في تغريدة على منصة "أكس"، "أثناء لقاءنا سماحة عمار رئيس قوى الوطنية ناقشنا تطورات على المستوى الداخلي".

وأضاف "اهمها مرشح لمنصب رئيس يتوافق عليه الاخوة في المكون السني".