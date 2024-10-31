الباوي يهنئ المشهداني: نتوسم فيه خيراً

وقال الباوي في بيان ورد لـ نيوز، انه "نبارك للدكتور المشهداني انتخابه رئيساً لمجلس بعد توافق القوى السياسية بكل اطيافه، نتوسمُ فيه خيراً بأن يبـدأ مرحـلة عمل تشريعيّ زاخر بالإنجاز والعمل الدؤوب من خلال تمرير القوانين المعطلة وسَّن وتشريع اخرى ذات تماس مباشر مع حياة المواطنين".ودعا الباوي إلى "تعزيز العمل البرلماني من خلال مسارين، أحدهما يأخذ عـلى عاتقهِ عملية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع حياة الناس والآخر يتجه نحو المراقبة والتقويم والتكامل مع السلطة التنفيذية".