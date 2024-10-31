أول تعليق للمشهداني بعد انتخابه رئيسا للبرلمان

تعهد رئيس مجلس الجديد المشهداني، الخميس، بالعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم أبناء .







وأضاف أن "هذه المسؤولية التي حملتمونا إياها إنما هي تكليفاً مهماً وكبيراً وسنبذل قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظنكم وآمل أن أكون في مستواه". وقال المشهداني في بيان، "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير وبوافر الإحترام والإمتنان على منحكم الثقة لنا رئيساً لمجلس سواء من صوت لنا أو من لم يصوت فلا فرق عندنا بين من وافق وبين من اعترض فتلك هي أدوات العملية الديمقراطية والتي تتصف بتعدد وجهات النظر".وأضاف أن "هذه المسؤولية التي حملتمونا إياها إنما هي تكليفاً مهماً وكبيراً وسنبذل قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظنكم وآمل أن أكون في مستواه".

وتابع المشهداني "من هنا أتعهد أمامكم بأننا سنعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم أبناء بلدنا العزيز و أضع يدي بيدكم لمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس إبان المصادقة عليها وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة".





وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على انتخاب النائب المشهداني رئيسا له.