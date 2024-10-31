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الحكيم يهنئ المشهداني: نأمل الارتقاء بواقع الأداء الرقابي
سياسة
2024-10-31 | 16:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
259 مشاهدة
هنأ رئيس
تحالف
قوى
الدولة
الوطنية السيد عمار الحكيم، الخميس، رئيس مجلس
النواب
الجديد
محمود
المشهداني، فيما اعرب عن أمله الارتقاء بواقع الأداء الرقابي.
وقال الحكيم في بيان، "نبارك لجناب أخينا العزيز الدكتور
محمود
المشهداني، نيله ثقة
المجلس
النيابي واختياره رئيسا للسلطة التشريعية وإنهاء شغور هذا المنصب الحيوي الهام".
وأضاف "آملين أن تكون هذه الخطوة نقطة الشروع نحو أداء نيابي أكثر تطورا تشريعيا ورقابيا ينهمك بإقرار القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، فضلا عن الارتقاء بواقع الأداء الرقابي لتشخيص السلبيات ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات ومحاربة الفساد وتعضيد جهود الحكومة في تطبيق منهاجها الخدمي".
وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على انتخاب النائب
محمود
المشهداني رئيسا له.
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