السامرائي يستقبل المشهداني ويشيد بدعم القوى الوطنية

وقال العزم في بيان، "استقبل رئيس العزم، المهندس السامرائي، في مقر إقامته ببغداد مساء اليوم الخميس، الدكتور المشهداني، رئيس مجلس المنتخب".

وأضاف البيان "خلال اللقاء، جدّد السامرائي تهانيه الحارة للدكتور المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان"، مشيداً بـ"الدعم الذي قدمته القوى الوطنية لمساندة العزم في عقد الجلسة وانتخاب الدكتور المشهداني، بهدف إنجاز هذا الاستحقاق المهم".



من جانبه، أعرب المشهداني عن "شكره وامتنانه لتحالف العزم على دعمه ومساندته وموقفه المتميز"، مؤكداً "التزامه بالعمل المشترك لتعزيز دور السلطة التشريعية".

وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على انتخاب النائب المشهداني رئيسا له.