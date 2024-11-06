السوداني يؤكد ضرورة تأمين المشتقات النفطية الخاصة بإنتاج الطاقة

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني ترأس اليوم اجتماعاً ضمّ وزارات المالية والكهرباء والنفط، خصص لمناقشة الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، والالتزامات المالية المترتبة على وزارة الكهرباء".وأضاف المكتب، أنه "جرى، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تأمين المشتقات النفطية الخاصة بإنتاج الطاقة، من أجل إدامة عمل المحطات والمصانع، لما تمثله من أهمية في تحقيق التنمية التي جاءت في مقدمة أولويات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي".