إقليم كردستان يعلن دعمه للتعداد السكاني بشرط

أعلن إقليم العراق، الأربعاء، دعمه للتعداد السكاني الذي في 20 تشرين الثاني الحالي لعموم العراق، فيما حدد شرطا تضمن اقتصاره على الأغراض التنموية وعدم توظيفه سياسياً.

وجاء في بيان لحكومة الاقليم "عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مسرور بارزاني، وحضور رئيس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".

وأضاف البيان أنه "في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدّم وزير التخطيط رشيد عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق"، وأشار إلى "نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بتاريخ 31 تشرين 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية".

ولفت البيان الى أنه "في جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار"، مضيفا "بعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية".

وأكد أن "إقليم قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية"، كما جرى "التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم".

وشدد على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010".