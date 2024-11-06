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إقليم كردستان يعلن دعمه للتعداد السكاني بشرط
سياسة
2024-11-06 | 12:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,195 مشاهدة
أعلن إقليم
كردستان
العراق، الأربعاء، دعمه للتعداد السكاني الذي في 20 تشرين الثاني الحالي لعموم العراق، فيما حدد شرطا تضمن اقتصاره على الأغراض التنموية وعدم توظيفه سياسياً.
وجاء في بيان لحكومة الاقليم "عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس
مجلس الوزراء
مسرور بارزاني، وحضور
نائب
رئيس
المجلس
قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".
وأضاف البيان أنه "في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدّم وزير التخطيط
دارا
رشيد عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق"، وأشار إلى "نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في
بغداد
بتاريخ 31 تشرين
الأول
2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء
الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية".
ولفت البيان الى أنه "في جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع
مجلس الوزراء
الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار"، مضيفا "بعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب
مجلس الوزراء
عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية".
وأكد
المجلس
أن "إقليم
كردستان
قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية"، كما جرى "التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم".
وشدد
المجلس
على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010".
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