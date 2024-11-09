الأول من نوعه.. زيدان يعلن وضع حجر الأساس لدار رئاسة استئناف كربلاء

وقال زيدان في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لدار رئاسة استئناف كربلاء، وحضره مراسل السومرية، إن "هذا المشروع هو ضمن خطة مجلس الأعلى في بناء دور جديدة للقضاء في جميع المحافظات تليق بمكانة العراقي، سواء على مستوى البناء او استخدام التكنلوجيا الحديثة في تقديم الخدمات القضائية الى المواطنين وتطوير القدرات الفنية للكادر الوظيفي في جميع المحاكم إضافة الى الزيادة المنتظمة في زيادة القضاة والادعاء العام".وأضاف، أن "مبادرة محافظة كربلاء المقدسة متمثلة بشخص المحافظ في بناء هذا المشروع على نفقة ومن موازنتها وهذا يدل على الوعي بأهمية في المجتمع باعتباره عنوان سيادة والنظام"، الى ان "هذا الوعي والشعور العالي بالمسؤولية محل تقدير واحترام لدى كون مؤسسة (تحترم من يحترم)".ولفت الى ان "اسبقية محافظة كربلاء المقدسة في بناء المشروع لدار فيها من بين المشاريع الأخرى الخاصة ببقية المحافظات انما يتناسب مع مكانة وقدسية في نفوسنا ولذا ابارك لكم جميعاً انطلاق هذا المشروع ونأمل التوفيق للشركات المنفذة لإنجاز المشروع".