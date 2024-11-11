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المجلس الأعلى يبحث مع سفير النمسا التوتر الذي تشهده المنطقة والعالم
سياسة
2024-11-11 | 09:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
152 مشاهدة
بحث رئيس
المجلس
الأعلى
الإسلامي
العراقي
الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، مع سفير
جمهورية
النمسا لدى
العراق
"أندريا ناسي"، وجهات النظر حول سبل تعزيز علاقات البلدين، والتوتر الذي تشهده المنطقة والعالم.
وقال
المجلس
في بيان تابعته
السومرية
نيوز، ان الشيخ حمودي أكد، ان "ماشهدته هولندا مؤخرا يوجب على دول أوروبا أن لا تتعامل مع شعوبها إنطلاقا من خلفية سياسية مرتبطة باتهامات مسبّقة مثل معاداة السامية، بل وفقا للقانون ووقائع الحدث نفسه، كي لا تفقد استقرارها الداخلي".
وأضاف: "مواقف النمسا تجاه غزة اوجدت انطباعا شعبيا عراقيا جيدا، وهذا يفتح أمامها مزيدا من فرص التعاون وتنمية المصالح، وتوسيع التبادل الاقتصادي".
وأشار حمودي الى انه "نأمل تعزيز الديبلوماسية الشعبية، بلجنة صداقة برلمانية وشعبية، وتبادل ثقافي وتعاون بين الجامعات، والقطاع الصحي، خاصة في ظل توقيع اتفاقية نقل جوي مباشر بين البلدين، وتنفيذ مشاريع إروائية مهمة".
من جانبه اكّد السفير النمساوي اندريا ناسي ان "النمسا هي اول دولة ضمن التحالف الدولي التزمت بالانتقال في علاقاتها مع
العراق
إلى علاقات ثنائية، كما جاء في البرنامج الحكومي".
>>
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