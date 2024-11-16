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العزم يرد على تصريحات الزوبعي حول الاعتراض على مسودة "العفو العام" (فيديو)
سياسة
السومرية نيوز – سياسة
رد النائب عن تحالف العزم محمود القيسي، على التصريحات التي أدلى بها النائب طلال الزوبعي بخصوص اعتراض رئيس التحالف المهندس مثنى السامرائي، والنائب القيسي على مسودة قانون العفو العام.
2024-11-16 | 15:30
2024-11-16T15:30:00+00:00
Alsumaria Tv
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العزم يرد على تصريحات الزوبعي حول الاعتراض على مسودة "العفو العام" (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
158 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
رد النائب عن
تحالف
العزم
محمود
القيسي، على التصريحات التي أدلى بها النائب طلال الزوبعي بخصوص اعتراض رئيس
التحالف
المهندس
مثنى
السامرائي، والنائب القيسي على مسودة قانون العفو العام.
وقال القيسي في مقطع مصور حصلت
السومرية
نيوز عليه، "أنا ورئيس
التحالف
المهندس
مثنى
السامرائي والنائب رعد الدهلكي ذهبنا الى مقر اللجنة القانونية للاطلاع على المسودة التي من المفترض يصوت عليها داخل اللجنة القانونية وترسل الى رئاسة مجلس
النواب
للتصويت على قانون العفو العام، لكن تفاجأنا بسبب ان المسودة خالية من كل التفاصيل المهمة والتي تتعلق في ملف المعتقلين".
وأضاف، ان
تحالف
العزم يريد 4 نقاط مهمة يجب ان تتضمن في مسودة قانون العفو العام، الأولى "إعادة التحقيق" حيث يوجد في المسودة إعادة المحاكمة والتي لا تنفع في شيء، اما النقطة الثانية هي "المخبر السري"، والثالثة "الاعترافات التي اخذت تحت الاكراه والتعذيب"، والنقطة الأخيرة هي "شهادة المتهم"، لافتا الى ان مع عدم وجود هذه النقاط فان هذه المسودة لن تعبر
تحالف
العزم ولا الإرادة الحقيقة لأنصاف المعتقلين، كما عارض
تحالف
العزم هذه المسودة ولا نصوت عليها في حال أرسلت الى مجلس
النواب
للتصويت عليها.
وتابع ان "هذه النقاط الأربعة هي مطالب
تحالف
العزم بخصوص قانون العفو العام ولا زلنا متمسكين بها وارتفعت اصواتنا داخل اللجنة القانونية لتثبيت هذه النقاط"، مبينا ان
القانون
يسمح بدخول النائب الى أي
لجنة
نيابية، ونحن ذهبنا الى اللجنة القانونية لتنضيج ورقة الاتفاق السياسي، ونحن نستغرب من تصريحات النائب طلال الزوبعي وهذا التصريح هو للمزايدات الانتخابية".
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العزم يرد على تصريحات الزوبعي
الاعتراض على مسودة "العفو العام"
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