العزم يرد على تصريحات الزوبعي حول الاعتراض على مسودة "العفو العام" (فيديو)

وقال القيسي في مقطع مصور حصلت نيوز عليه، "أنا ورئيس المهندس السامرائي والنائب رعد الدهلكي ذهبنا الى مقر اللجنة القانونية للاطلاع على المسودة التي من المفترض يصوت عليها داخل اللجنة القانونية وترسل الى رئاسة مجلس للتصويت على قانون العفو العام، لكن تفاجأنا بسبب ان المسودة خالية من كل التفاصيل المهمة والتي تتعلق في ملف المعتقلين".وأضاف، ان العزم يريد 4 نقاط مهمة يجب ان تتضمن في مسودة قانون العفو العام، الأولى "إعادة التحقيق" حيث يوجد في المسودة إعادة المحاكمة والتي لا تنفع في شيء، اما النقطة الثانية هي "المخبر السري"، والثالثة "الاعترافات التي اخذت تحت الاكراه والتعذيب"، والنقطة الأخيرة هي "شهادة المتهم"، لافتا الى ان مع عدم وجود هذه النقاط فان هذه المسودة لن تعبر العزم ولا الإرادة الحقيقة لأنصاف المعتقلين، كما عارض العزم هذه المسودة ولا نصوت عليها في حال أرسلت الى مجلس للتصويت عليها.وتابع ان "هذه النقاط الأربعة هي مطالب العزم بخصوص قانون العفو العام ولا زلنا متمسكين بها وارتفعت اصواتنا داخل اللجنة القانونية لتثبيت هذه النقاط"، مبينا ان يسمح بدخول النائب الى أي نيابية، ونحن ذهبنا الى اللجنة القانونية لتنضيج ورقة الاتفاق السياسي، ونحن نستغرب من تصريحات النائب طلال الزوبعي وهذا التصريح هو للمزايدات الانتخابية".