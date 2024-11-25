المتسولون في العراق "يرفضون" رواتب الرعاية.. أرباحهم 10 إضعاف الراتب!

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بأن وزارته مستمرة بتنفيذ حملاتها للحدِّ من ظاهرة التسوّل بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما أنها تجري البحث الميداني لمن يُلقى القبض عليه منهم أثناء الحملات، لغرض شمولهم براتب الإعانة الاجتماعية بعد أخذ تعهد خطي منهم بعدم العودة للتسوّل مرة أخرى.وأكد عدم التزامهم بتلك التعهدات بسبب عدم رغبتهم بالشمول بالرواتب أو أيٍّ من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأسرهم، مبيناً أن المجتمعية أرسلت منذ انطلاق الحملة في شهر أيلول الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي، بيانات 300 متسول فقط إلى هيئة الحماية الاجتماعية، لشمول أسرهم بإعانات شبكة الحماية ، بحسب صحيفة الحكومية.وبينما لم يتم ارسال سوى بيانات 300 شخص للرعاية، تشير التقديرات الى وجود بين 500 الف الى اكثر من مليون متسول في من العراقيين والأجانب والعرب.ويصل راتب الرعاية الاجتماعية لاسرة مكونة من 4 افراد في احسن الأحوال كثر من 400 الف دينار، في حين يحقق بعض المتسولين هذا الرقم خلال يوم واحد فقط، واقل متسول يحصل على حوالي 50 الف دينار يوميًا أي مليون ونصف المليون شهريا، ما يعني ان مايحصل عليه المتسولون يتراوح بين 4 الى اكثر من 10 اضعاف مبلغ راتب الرعاية.