نشرة السومرية.. اجتماع رؤساء الكتل النيابية في البرلمان والنتائج الأولية للتعداد

• عشية انعقاد جلسة البرلمان، المشهداني يجتمع برؤساء الكتل، ويدعو لدعم الحكومة بمواجهة التهديدات الصهيونية• اعلان النتائج الاولية للتعداد.. عدد سكان يتجاوز 45 مليونا.. وفرق الاحصاء تباشر بآخر المراحل• في ملف سرقة الامانات الضريبية.. الحكم على نور زهير بالسجن عشر سنوات، وصدور احكام متنوعة ضد بقية المتورطين• تتابعون ايضا.. جريمة قتل بشعة بمنطقة الزعفرانية ضحيتها الشاب فضل، وذووه يطالبون بإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة