النزاهة النيابية تناقش مع مدير نفط الوسط ملف التعاقدات وموازنات الحقول

وقالت اللجنة في بيان، "ناقشت النيابية برئاسة النائب الجنابي وحضور اعضائها، خلال استضافتها اليوم الاثنين، محمد حسن مدير عام شركة نفط الوسط والكادر المتقدم في المديرية ملف التعاقدات التي اجرتها وكفاءة الشركات المتعاقد معها والأعمال المماثلة لها اضافة إلى الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التعاقدات".

وبحثت اللجنة بحسب البيان "في الاستضافة التي عقدت بمقرها الملاحظات الرقابية التي نصت عليها تعليمات جولات التراخيص والإجراءات المتخذة بصددها من قبل التحقيقية فضلا عن المنجز من هذه الى جانب تقييم عمل لجان الادارة المشتركة وموازنات الحقول النفطية".



ونقل البيان عن رئيس تأكيده "ضرورة العمل الجاد على وضع اسس للتعاقدات التي يجري ابرامها مع الشركات المختصة وفق معايير واضحة ومحددة ودقيقة"، مشيرا الى ان "اللجنة تتابع باهتمام كبير آلية تنفيذ الاعمال والجدوى الفنية من التعاقدات اضافة الى مراجعة عمل التحقيقية واعمالها".



واوضح الجنابي أن "لجنة النيابية تعمل على مواكبة كل الاعمال التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان شفافية وسلامة الاجراءات المعتمدة وفقا لاستراتيجية عملها المعتمدة"، مبينا ان "اللجنة حريصة كل الحرص على الحفاظ على المال العام والحد من حالات التعثر في تنفيذ العمل وضمان انسيابيته بشكل سليم".



بدورهم أكد اعضاء "اهتمامهم البالغ بمتابعة اي خلل في مختلف دوائر و مؤسسات الدولة بالشكل الذي يسهم بالنهوض بواقع العمل والاداء المؤسساتي".



وقررت اللجنة "ابقاء جلسة الاستضافة مفتوحة لحين تزويدها بإجابات رسمية عن كافه الاسئلة والاستفسارات المطروحة خلال جلسة الاستضافة".