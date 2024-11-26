السوداني يؤكد رغبة العراق بوضع آلية لتطوير العلاقات مع روسيا

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، الروسي إلكسندر نوفاك والوفد المرافق له، الذي ضم وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والنائب لوزير الطاقة بافيل سوروكين".وأضاف المكتب، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعاون الرقمي، والتأكيد على أهمية هذه العلاقات التاريخية، مع حلول الذكرى الثمانين لانطلاق العلاقات العراقية الروسية".ونقل البيان عن السوداني تأكيده على "رغبة بوضع آلية يتم خلالها تطوير العلاقة مع روسيا الاتحادية، بما يجلب المنفعة المتبادلة، ويحقق المصالح المشتركة".من جانبه، نقل نوفاك إلى السوداني تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً التزام بلاده بالتعاون مع في ضوء ما تمخّضت عنه زيارة السوداني إلى موسكو في شهر تشرين من العام الماضي، والتفاهمات في إطار مصالح الشعبين الصديقين، بحسب البيان.