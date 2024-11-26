السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة لندن

نيوز – سياسي

تلقى محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية لزيارة لندن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، حيث جرى البحث في سبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية".

وأضاف ان "اللقاء شهد البحث في توسعة التعاون في الجوانب الأمنية، وتطوير الجهود المشتركة لمكافحة المخدّرات والجريمة العابرة للحدود، حيث سيجري توقيع مذكرة تفاهم أمني بين وزارتي الداخلية في البلدين".

وأشار السوداني الى "انفتاح على بناء علاقات متعددة وشراكة مُنتجة، وتطوير العلاقات الثنائية مع الصديقة، خاصة في ضوء إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة في العراق"، مؤكداً "التطلع نحو بناء شراكة اقتصادية مع المملكة المتحدة، توازي حجم العلاقات التاريخية بين في المجالات التجارية والاقتصادية".

وتابع انه "تم الانفتاح على كل الشراكات الاقتصادية المنتجة، وبما يساهم في حركة التنمية واعمار المشاريع وتطوير البنى التحتية بالعراق".

من جانبها، نقلت كوبر تحيات البريطاني كير ستارمر الى السوداني، وتطلع الحكومة البريطانية لزيارته الرسمية الى لندن بدعوة رسمية، التي سبق تأجيلها بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدة "رغبة بريطانيا في توسعة التعاون والشراكة مع بمختلف المجالات".