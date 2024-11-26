البرلمان ينهي القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة ويرفع جلسته

رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المشهداني، وذلك بعد إتمام القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة.







وقررت رئاسة "رفع الجلسة".

وذكرت الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) رقم (١٣) لسنة ۲۰۲۳".وقررت رئاسة "رفع الجلسة".