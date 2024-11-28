التقاعد تتخذ اول خطوة لتطبيق قرار استقطاع 1% لغزة ولبنان

نيوز-سياسة



باشرت العامة، اليوم الخميس، باجراءات تطبيق قرار لاستقطاع 1% من رواتب المتقاعدين لدعم ولبنان، فيما نشرت رابطا الكترونيا لمن لا يرغب بالتبرع.





ونشرت رابطا قالت انه في حال عدم رغبة المتقاعد بالتبرع الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه:







https://eservice.ur.gov.iq/index/new-service/21042

ونشرت رابطا قالت انه في حال عدم رغبة المتقاعد بالتبرع الدخول إلى الرابط الإلكتروني أدناه:https://eservice.ur.gov.iq/index/new-service/21042