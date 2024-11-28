السوداني يكشف عن مشاريع بقيمة 200 مليون يورو ينفذها القطاعان الخاصان الإسباني والعراقي

وقال السوداني في مقابلة مع صفيحة الموندو الاسباني ونشر مكتبه الإعلامي أبرز ما جاء بها، بقوله إن "العراق أمام مرحلة متميزة في العلاقات مع اسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات".وأضاف السوداني، أن "إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في على الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده".وتابع السوداني، أن " قدرات أجهزتنا الأمنية وصلت لمرحلة متقدمة وهناك استقرار سياسي انعكس على الوضع العام للبلد"، لافتا الى ان "علاقاتنا مع الولايات مؤسساتية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولدينا تواصل مع فريق ترامب وهو يرغب بتطوير العلاقات معنا".وأوضح السوداني، أن "اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان حدث مهم، ونأمل أن يشمل قطاع غزة لينعكس على استقرار المنطقة".وأكد السوداني، أن "قوانيننا تنص على عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، والفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية، وهم من يقررون صيغة الحل لقضيتهم".وبين السوداني أن "هناك شركات اسبانية في العراق، خصوصاً في قطاع السكك والنقل، ونحرص على وجود شركات اكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع".وكشف السوداني، "سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو الى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان والاسباني".ولفت السوداني الى "احالة مشروع للسكك الحديد بقيمة 250 مليون دولار لشركة اسبانية، ويجري التفاوض مع شركة اسبانية أخرى على مشروع للقطار السريع بين محافظتي النجف وكربلاء".