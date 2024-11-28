الأعرجي ورئيس لجنة الأمن النيابية على طاولة واحدة.. هذا ما تم بحثه

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد لـ نيوز، ان "قاسم الأعرجي استقبل رئيس والدفاع النيابية النائب كريم عليوي المحمداوي".واستعرض الأعرجي مع رئيس والدفاع النيابية، "مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على مستوى الداخل، وكذلك آخر المستجدات على صعيد المنطقة"، وفقا للبيان.وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية تكامل عمل الأجهزة الأمنية والتنسيق المستمر بين اللجنة ومستشارية القومي، بما يرفع من قدرات القوات الأمنية في تنفيذ مهامها بحفظ أمن الوطن والمواطن.