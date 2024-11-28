السوداني يلتقي ملك إسبانيا ويشيد بمواقف بلاده إزاء العراق

وقال السوداني في بيان، "التقى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، في القصر الملكي بمدريد".وشهد اللقاء "استعراض العلاقات العراقية الإسبانية، وأبرز ما أنجز بين حكومتي من خطوات واتفاقات وتفاهمات على سبيل تعزيز الثنائي، وتطوير الشراكة البناءة في مختلف المجالات".وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بـ"مواقف إسبانيا إزاء العراق، والقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمها لجهود إنهاء الحرب في غزّة ولبنان، وجهود تعزيز والاستقرار في المنطقة".