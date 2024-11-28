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السوداني يلتقي ملك إسبانيا ويشيد بمواقف بلاده إزاء العراق
سياسة
2024-11-28 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
894 مشاهدة
التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الملك الإسباني فيليب السادس، فيما اشاد بمواقف بلاده إزاء
العراق
.
وقال
مكتب
السوداني في بيان، "التقى رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، في القصر الملكي بمدريد".
وشهد اللقاء "استعراض العلاقات العراقية الإسبانية، وأبرز ما أنجز بين حكومتي
البلدين
من خطوات واتفاقات وتفاهمات على سبيل تعزيز
التعاون
الثنائي، وتطوير الشراكة البناءة في مختلف المجالات".
وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بـ"مواقف إسبانيا إزاء العراق، والقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمها لجهود إنهاء الحرب في غزّة ولبنان، وجهود تعزيز
الأمن
والاستقرار في المنطقة".
وأكد "الحرص على توسعة قاعدة التبادل التجاري والاقتصادي الثنائي، وترحيب الحكومة بمشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع التنمية والبنى التحتية الجارية في العراق".
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