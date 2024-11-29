السوداني يؤكد: العراقيون ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة واحترام الآخر

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "السوداني استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، رئيس جمعية رسل السلام الخيرية الإسبانية الأب انخيل غارثيا".وأكد، خلال اللقاء، "أهمية الدور الذي يؤديه رجال الدين من مختلف الأديان في ترسيخ التعايش ومواجهة خطابات الكراهية، خصوصاً أن يمثل مركزاً لمختلف الأديان على مر التاريخ، وأن قد ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والتعايش واحترام الآخر".وتناول اللقاء "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من سنة في غزة ولبنان، التي تسببت بالكثير من الضحايا والإخلال بالسلام والأمن في المنطقة والعالم".