السوداني للشركات الاسبانية: العراق جاهز للتعاون لتطوير منظومته العسكرية والأمنية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة مدريد، اليوم الجمعة، ممثلي ثلاث شركات إسبانية كبرى مختصة في المجال العسكري والأمني، وهي (rheilmetall expel ) و (Andra) و ( Airbus)".وأضاف: "شدد السوداني على أن اليوم جاهز للتعاون مع كبرى الشركات لتطوير منظومته العسكرية والأمنية، مؤكداً وجود العديد من فرص العمل المشترك بين الشركات وهيأة التصنيع الحربي".وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسي البيان "حاجة إلى تنويع مصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام التحديات الداخلية والخارجية".