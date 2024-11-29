بينها الاحوال الشخصية والعفو.. مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاحد المقبل

نشرت الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل لمجلس وتضمن 5 فقرات بينها قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها والتعديل الثاني لقانون العام.الجدول ادناه: