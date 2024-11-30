بينها تبادل المحكومين.. وزير العدل يناقش مع نظيره الجزائري عدة ملفات

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاجتماع شهد أيضا مناقشة امكانية تفعيل الاتفاقيات لاسيما اتفاقية تبادل المحكومين"، مبينة ان "الاجتماع ناقش تبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال العمل العدلي بما يسهم في تعزيز العلاقات بين والجزائر".وأضافت الوزارة، أن "ذلك جرى خلال تواجد الوزراء في مصر للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الأربعين".