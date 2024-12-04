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الأحداث تتطور شرق سوريا.. الطائرات الامريكية تدمر دبابة وناقلة جنود قرب الفرات
سياسة
2024-12-04 | 00:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,262 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
أعلنت قيادة القوات
المركزية
الامريكية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات دمرت دبابة وناقلة جنود وأنظمة أسلحة مختلفة في
سوريا
عند
مواقع
قالت انها "بالقرب من موقع الدعم العسكري لها".
وقالت القيادة في بيان تابعته
السومرية
نيوز، انها "دمرت صباح اليوم العديد من أنظمة الأسلحة في محيط موقع الدعم العسكري الفرات والتي تضمنت ثلاث قاذفات صواريخ متعددة مثبتة على شاحنة ودبابة T-64 وناقلة جنود مدرعة وقذائف هاون والتي شكلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف".
وأضافت ان "الضربة وقعت للدفاع عن النفس بعد إطلاق قاذفة صواريخ متعددة مثبتة على شاحنة وناقلة جنود مدرعة وقذائف هاون باتجاه القوات الأمريكية".
وشددت على ان "مهمة الولايات
المتحدة
في
سوريا
تبقى دون تغيير حيث تواصل القوات الأمريكية وقوات
التحالف
التركيز على الهزيمة الدائمة لداعش"، مشيرة الى إن "الدعم المستمر للشركاء الإقليميين والعمليات في
سوريا
لا علاقة له بالأحداث الأخيرة في شمال غرب سوريا، وتواصل قوات القيادة
المركزية
الأمريكية مراقبة الوضع وتظل على اتصال دائم بقواتنا الأخرى في المنطقة مع تطور الوضع".
وبدأت المعارك تشتعل في الشمال الشرقي السوري بين قوات قسد بدعم من القوات
الامريكية
من جهة، وبين الجيش السوري والفصائل المرتبطة بالمحور الإيراني من جهة أخرى، ليقاتل الجيش السوري والمحور الإيراني على جبهتين الأول ضد المسلحين المتشددين في شمال غرب البلاد، والجبهة الأخرى في الشمال الشرقي وشرق البلاد ضد المسلحين الكرد بدعم امريكي، أي قرب الحدود العراقية.
لكن كما هو واضح، ان القوات
الامريكية
تحاول الفصل بين تحركاتها ودعمها وبين الاحداث الاجمالية في سوريا، لكي لا تظهر نفسها بأنها جزءًا من الاحداث، غير ان الضربة المعلنة تعد لا تشبه سابقاتها كونها استهدفت "دبابة" من نوع تي 64، وهي دبابة سورية، ما يعني دخول الحرب رسميًا بين الجانبين.
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