وسط مخاوف أميركية.. العراق يتحرك نحو الصراع السوري

نيوز – محلي

كشف مستشار للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، عن مساع تبذلها لـ"احتواء الأزمة السورية".

وقال علاء الدين إن "هناك مساعي كثيرة ومتواصلة من قبل لاحتواء وتطويق الأزمة السورية".

وأكد علاء الدين أن "تواصل السوداني مع قادة وزعماء الإقليمية، جزء من هذه المساعي"، لافتا الى ان "الأحداث الحالية في سوريا، وانتشار الإرهابيين ومسكهم الأرض هناك، يمس القومي على المدى البعيد"، وفقا لقوله.

فيما اكد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيميت "احتمالية توسع الصراع في سوريا"، متفقا مع المخاوف العراقية حول ذلك".

وأضاف "نشاطر الحكومة العراقية رؤيتها من أن تمدد هذا القتال إلى يشكل كارثة ومشكلة بالنسبة له".

ويخشى من تكرار سيناريو عام 2014 عندما احتل تنظيم "داعش" ثلث مساحة البلاد بسيطرته على مدن في نينوى والأنبار وصلاح الدين، حيث تعتقد الحكومة العراقية أن ما يحدث في سوريا يشكل خطرا عليها، لذا بدأت بتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود السورية، بحسب مسؤولين عراقيين.



