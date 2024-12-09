نزاهة كردستان تكشف إحصائية دعاوى الفساد في الإقليم خلال 2024

وقال رئيس أحمد في مؤتمر صحفي حضرته "السومرية نيوز"، إن "الفساد تهديد كبير على المؤسسات في واقليم كردستان"، مبينا انه "خلال عام 2024 تم تسجيل 573 دعوى قضائية، منها 223 دعوى مرسلة الى المحكمة".وأضاف أنور، أن "1047 دعوى قيد التحقيق وبعضها يعود الى السنوات الماضية".