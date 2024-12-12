وزير صحة "حكومة الجولاني" غائب عن مؤتمر وزراء الصحة العرب ببغداد

وقال مراسل السومرية، انه لم يتم تسجيل حضور وزير السوري في مؤتمر التنفيذي لوزراء الذي انطلق في اليوم بدورته 61.ووزير السوري هو وزير حكومة تمشية الاعمال التي تم تشكيلها منذ يومين برئاسة محمد البشير، وتم تكليف مازن محمد دخان وزيرا للصحة في هذه الحكومة، التي لا تزال جميع دول العالم تراقبها ولا تعلم كيفية التعامل معها لحين استقرار الأوضاع السورية.ويأتي ذلك، بالرغم من ان السوري الجديد تم رفعه في العديد من سفارات في دول العالم وحتى في .وتضم الحكومة الجديدة، التي يقودها محمد البشير، 12 حقيبة وزارية وتهدف إلى تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحساسة، حتى وضع دستور جديد، ويشرف على الحكومة مجموعة من الشخصيات من بينهم أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) قائد هيئة تحرير الشام، ومحمد غازي الجلالي رئيس الوزراء السوري السابق، وتسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، تعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة العلاقات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي.