للمرة الثانية خلال شهر.. مبعوث الامم المتحدة الى العراق في منزل السيد السيستاني

وقال مراسل ان العام للأمم في محمد الحسان زار المرجع السيد علي السيستاني في منزله بالنجف الأشرف.وتأتي هذه الزيارة، بعد زيارة سابقة في الرابع من نوفمبر الماضي، أي ان الحسان كان قد حل ضيفا على منزل السيد السيستاني قبل 38 يومًا فقط.وتعد هذه الحادثة ربما سابقة من نوعها، باجراء زيارتين خلال فترة قريبة، ما يوحي الى وجود شيء مهم تحاول الأمم ان تكون على تواصل مستمر فيه مع المرجع الأعلى، وتزداد أهمية هذا الامر مع الانتباه الى ما صدر في بيان السيد السيستاني في الزيارة السابقة التي تحدثت عن خارطة اصلاح النظام بشكل مفاجئ، فيما تأتي الأهمية من تزامن هذه التحركات مع ما يحدث في المنطقة وتقلص نفوذ "المحور"، والتوقعات بأن النظام العراقي سيكون هو القادم.