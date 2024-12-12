السوداني والسيسي يؤكدان أهمية التنسيق العربي بدعم وحدة سوريا

وقال السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، تركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية".

وأكد الجانبان على "أهمية التنسيق في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي، إلى جانب احترام الخيارات الحرّة للسوريين، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق والاستقرار".



وشهد الاتصال التأكيد على "مواصلة المشاورات بشأن تطورات المنطقة"، كما تناول "العلاقات الثنائية، وسبل توطيد المشترك، بما يحقق مصالح الشقيقين".