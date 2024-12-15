لبحث الموازنة ورواتب كردستان.. وفد من حكومة الإقليم يصل بغداد

وكان المتحدث باسم والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، هونر جمال، أكّد أمس السبت، أن وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب، سيترأس الوفد الحكومي.وأوضح أن "الوفد سيجتمع مع وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، لبحث مسألة رواتب موظفي الإقليم عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2024، إلى جانب مناقشة تعديل الموازنة الاتحادية وحصة الإقليم في موازنة عام 2025".