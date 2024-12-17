الجولاني يبتعد عن أبرز صفتين بالنظام السياسي العراقي ويمنعهما في سوريا الجديدة

وقال الجولاني، خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، ان "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية"، الى انه "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة".وأكّد أيضا أنّ الإدارة الجديدة التي يقودها تعتزم "إدارة الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني"، مشدّدا على أنّ "واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق".وفي هذا السياق، أكّد الجولاني أنّه سيتمّ "حلّ الفصائل" المسلّحة و"انضواء" مقاتليها في الجيش السوري الجديد"، مشددا على انه "يجب أن تحضر لدينا عقلية لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".