أحداث سوريا تقلب أولويّات بغداد.. مفاجأة بشأن ملف إنهاء وجود "التحالف الدولي"

نيوز – سياسة



كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم الأربعاء، ان حكومة أعادت النظر في مسألة إنهاء وجود قوات "التحالف الدولي"، والتي تقودها الولايات المتحدة، في البلاد، وذلك على خلفية الأحداث الإقليمية الأخيرة، وخاصة في سوريا.





وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والقادة الأمنيّين الكبار، تحدثوا خلال اجتماعات في ما بينهم "عن أهمية وجود قوات التحالف الدولي كقوات مساندة ومساعدة للأجهزة الأمنية العراقية في تنفيذ عملياتها العسكرية جواً وبراً، وملاحقة بقايا تنظيم في أماكن وجوده".



وأوضح أن "طيران التحالف يستطيع تركيز عملياته على استهداف مجاميع في الجبال أو في المناطق الوعرة، فضلاً عن الإمساك بالشريط الحدودي بين وسوريا، وأن طلب البقاء من أجل المشورة وتقديم المساعدة والقضاء على الإرهاب هو من مصلحة وقواتنا الأمنية التي لديها إمكانات كافية لمواجهة أي عدوّ".



وكانت حكومة قد أجرت، في العامين الماضيين، مفاوضات مع واشنطن بشأن سحب الأخيرة قواتها من العراق، وذلك تحت ضغط الفصائل المسلّحة التي تطالب برحيل تلك القوات. وتوصّلت اللجان العسكرية المؤلفة من قادة ومسؤولين عسكريين من البلدين، إلى وضع توقيتات زمنية لخروج قوات "التحالف" قبل نهاية 2026. وذكرت الصحفية نقلاً عن أمني بأن حكومة أعادت النظر في مسألة إنهاء وجود قوات "التحالف الدولي"، والتي تقودها الولايات المتحدة، في البلاد، وذلك على خلفية الأحداث الإقليمية الأخيرة، وخاصة في سوريا، مشيراً، إلى أن "العراق ينوي تقديم طلب تمديد لقوات التحالف نتيجة التحولات التي تشهدها المنطقة".وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والقادة الأمنيّين الكبار، تحدثوا خلال اجتماعات في ما بينهم "عن أهمية وجود قوات التحالف الدولي كقوات مساندة ومساعدة للأجهزة الأمنية العراقية في تنفيذ عملياتها العسكرية جواً وبراً، وملاحقة بقايا تنظيم في أماكن وجوده".وأوضح أن "طيران التحالف يستطيع تركيز عملياته على استهداف مجاميع في الجبال أو في المناطق الوعرة، فضلاً عن الإمساك بالشريط الحدودي بين وسوريا، وأن طلب البقاء من أجل المشورة وتقديم المساعدة والقضاء على الإرهاب هو من مصلحة وقواتنا الأمنية التي لديها إمكانات كافية لمواجهة أي عدوّ".وكانت حكومة قد أجرت، في العامين الماضيين، مفاوضات مع واشنطن بشأن سحب الأخيرة قواتها من العراق، وذلك تحت ضغط الفصائل المسلّحة التي تطالب برحيل تلك القوات. وتوصّلت اللجان العسكرية المؤلفة من قادة ومسؤولين عسكريين من البلدين، إلى وضع توقيتات زمنية لخروج قوات "التحالف" قبل نهاية 2026.

لكن مراقبين يعتقدون بأن ضغوطاً دولية مورست على السوداني للإقرار بحاجة بلاده إلى تلك القوات الأجنبية في سبيل مكافحة الإرهاب، ولا سيما بعد التطورات الأخيرة في سوريا، بحسب الصحيفة.



وفي هذا السياق، يقول القيادي في الإطار التنسيقي، محمد الحسيني، إن "الأحداث السورية باتت فرصة ثمينة للولايات والتحالف الدولي بشكل عام لضمان البقاء من أجل محاربة الإرهاب"، مبيّناً، أن "التحولات التي تشهدها المنطقة تحتّم بقاء قوات التحالف لتدمير أوكار الخلايا الإرهابية وقتل قادتها في سوريا والعراق".



ويضيف أن "الوتر الذي تلعب عليه الولايات هو بقاؤها من أجل دعم أمنياً، وبالتالي أصبح هو الذي يطلب من تلك القوات البقاء في سبيل تخليصه من داعش، الذي بدأ يهدّد الجميع وخاصة الذي لا يزال يمتلك حواضن له".



ويلفت الحسيني إلى أن "خطورة الأوضاع في سوريا وسيطرة جماعات قد تتقاتل في ما بينها، قد تنعكس على أمن واستقراره. لذا، استبقت الحكومة الأحداث، وعادت تطلب الحماية من التحالف الدولي رغم أن القوات الأمنية العراقية لديها كل الإمكانات".



وكان السوداني قد أكد، أمس، حاجة إلى "تنويع مصادر التسليح ورفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الخارجية والداخلية".



وقال بيان حكومي إن السوداني أبدى، خلال لقاء مع ممثلي شركة "كاي" الكورية الجنوبية للصناعات الجوية والفضائية، في بغداد، حرص على "تطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، والتي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الأمني وتطوير الأجهزة الأمنية".



ويسود اعتقاد في بأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة ولبنان دفعت السوداني إلى تنويع مصادر تسليح القوات الأمنية، والتعاقد مع شركات أجنبية لتطوير المنظومة العسكرية، وذلك في إطار الاستعداد للتحديات التي قد تعصف بالبلاد مستقبلاً.



ويعتقد النائب عن كتلة "الصادقون"، محمد البلداوي، في هذا السياق، أن "الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المنطقة تقف وراءها بالمجمل أميركا والكيان الصهيوني من أجل توسيع نفوذ إسرائيل داخل سوريا، وتحقيق طموحاتها المزعومة بالتمدّد من النيل إلى الفرات".



ويؤكد، أن "الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافةً، بمن فيها الحشد الشعبي، قادرة على مواجهة خلايا التي أصبحت كالذئاب المنفردة ولم تعد تنظيماً لديه القوة للسيطرة"، لافتاً إلى أن "دول التحالف عادت تروّج لخطورة الإرهاب لغرض عدم الخروج من العراق".



ويرى أن "التعاون الأمني والاتفاقات بهدف التسليح والتدريب يحتاج إليها كما تحتاج إليها أيّ دولة أخرى، لكن البلاد أصبحت لديها تجربة مع في عام 2014، وتعرف كيف تواجهه من دون الحاجة إلى قوات أجنبية".