الحيدري يوضح بشأن مذكرة استقدام أحد النواب بناءً على شكوى منه

وقال الحيدري في بيان ورد لـ نيوز، انه "نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن تماماً، وهو محاولة لتضليل الرأي العام نشرته إعلامية مدفوعة الأجر معروفة بعداواتها الشخصية مع النائب باسم خشان، وان الكتاب الصادر من جهاز الإدعاء العام هو لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير عام تربية بسبب إستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية".وأضاف: "ندعو الجميع لتحري الدقة والابتعاد عن ترويج الأكاذيب".