دولة القانون: المالكي ساهم بتشكيل وتسليح كافة صنوف القوات

اعتبر رئيس كتلة في المالكي، السبت، أن رئيس الائتلاف ساهم بتشكيل وتسليح كافة صنوف القوات المسلحة.

وقال في تغريدة على منصة "اكس"، إن "عمل ⁧‫السيد المالكي‬⁩ على تشكيل وتسليح كافة صنوف القوات المسلحة، واستمرت مؤكدة في خطابها دعم مؤسسات الأمنية باعتبارها الضمانة الأكيدة لحفظ وحدة البلاد وأمن العباد". وأضاف "إيماننا بدولة قوية قادرة"، مشدداً بالقول "لو أردنا تشكيل فصائل مسلحة لما دعمنا القوات الأمنية ولانتهزنا المراحل الماضية".