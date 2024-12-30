النزاهة النيابية لوزير الخارجية: لماذا لم تحاسبون القيسي؟

نيوز – سياسي

طالبت النيابية، اليوم الاثنين، رئيس المشهداني بتشكيل تقصي حقائق بالخرق الذي ارتكبته القيسي.

وقال عضو اللجنة سعود الساعدي في بيان ورد لـ نيوز، ان "على وزير الخارجية فؤاد حسين بيان المبررات التي دعت وزارته إلى التأخر في استكمال التحقيق الإداري بالمخالفة التي ارتكبتها الموظفة سمر بشير القيسي وذلك لحضورها رئيس حكومة الكيان الصهيوني عند انعقاد الجمعية العامة للأمم قبل ثلاثة أشهر، والذي طالبنا حينها إلى محاسبة القيسي عن فعلتها هذه عادا هذه المخالفة جريمة يحاسب عليها قانون تجريم التطبيع مع الكيان"، متسائلا عن "التوصيات التي خرجت بها اللجنة التحقيقية لوزارة الخارجية بشأن هذه الجريمة".

ولوح "بتقديم شكوى ضد هذه اللجنة وذلك لتهاونها في التحقيق، ولماذا تاخر فؤاد حسين بسحب يد هذه الموظفة رغم أن أمر سحب اليد الذي صدر من وزارته جاء بعد شهر من تأريخ المخالفة؟"، موضحا في كتابه الموجه إلى وزير الخارجية "أننا تأشر لدينا اكتفاء وزارتكم بنقل الموظفة من بعثة العراق في الأمم إلى مركز الوزارة ببغداد وأن هذا النقل لا يشكل عقوبة رادعة لمثل هكذا مخالفات جسيمة".

وطالب رئيس مجلس النواب المشهداني "بتشكيل تقصي حقائق بشأن تطبيع المستشارة في سمر بشير القيسي وذلك لحضورها رئيس حكومة الكيان في اجتماع الجمعية العامة للأمم بتأريخ 27 أيلول 2024، ‏وأن هذا الفعل يشكل جريمة تطبيع مع الكيان الصهيوني وفق القوانين العراقية النافذة".