العراق وفرنسا يبحثان الأوضاع في سوريا

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ نيوز، انه "استعرض الوزير الفرنسي خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقاءاته مع القيادات السياسية والأمنية هناك. بدوره، أطلع السيد فؤاد حسين نظيره الفرنسي على مضمون مكالمته مع وزير الخارجية السوري".وأضافت: "ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، وشددا على أهمية التوافق حول رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أكدا ضرورة البدء بعملية سلمية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات السوري في العملية السياسية".واقترح الوزير الفرنسي "عقد نسخة جديدة من مؤتمر في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع المستجدات الأخيرة على الساحة الدولية".كما تناولت المكالمة "العلاقات الثنائية بين وفرنسا، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيزها في مختلف المجالات. وفي هذا السياق"، دعا فؤاد حسين نظيره الفرنسي إلى "زيارة بغداد، وهو ما لاقى ترحيباً من الوزير الفرنسي، الذي وعد بتلبية الدعوة في المستقبل القريب".