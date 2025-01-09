ترامب يشعل التكهنات برسالة "من كلمتين" الى المرشد الأعلى

نيوز-دوليات



أشعل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التكهنات العالمية، في رسالة شفوية الى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وذلك خلال له في الكابيتول.



وفي لقاء صحفي امام المبنى، سئل ترامب عما اذا كانت لديه رسالة يوجهها الى المرشد خامنئي قبل حفل تنصيبه المقرر خلال هذا الشهر، رد ترامب قائلا: "أتمنى له التوفيق".



ويترقب العالم والمنطقة، المرحلة القادمة وسياسة ترامب تجاه منطقة تحديدا، مع تصاعد التوتر الإيراني الأمريكي، فيما لم يتم معرفة ما يقصده ترامب من خلال عبارته وماذا ينوي بالضبط للتعامل مع ودول المنطقة.