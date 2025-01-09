السيد الحكيم يؤكد على أهمية السليمانية في تعزيز العلاقة بين حكومتي بغداد واربيل

وأكد السيد الحكيم – بحسب بيان ورد للسومرية نيوز - خلال اللقاء على قيمة محافظة السليمانية وأهمية التنوع الذي تحتضنه، مشيرًا إلى موقعها الجغرافي الذي يعد من المؤهلات الكبيرة التي تسهم في تجسير العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.كما شدد على ضرورة تفعيل الحوار الداخلي في الإقليم، وأكد على أهمية تشكيل الحكومة في الإقليم بأسرع وقت ممكن، منوهًا بنجاح الانتخابات الأخيرة في كردستان. وأشار السيد الحكيم إلى ضرورة البحث عن الحلول التي تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن هذا هو المدخل الصحيح لتحقيق أهداف التنمية والرفاهية.واختتم بالقول إن يواصل تحقيق التقدم وإن كانت دون مستوى الطموح، مؤكدًا دعم تحالف قوى الوطنية لإقليم كردستان وشعبه في مختلف المجالات.