بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب الرئيس الـ14 وانهاء ازمة عامين

واكتمل النصاب القانوني لانتخاب الرئيس التي تشير الأجواء السياسية الى انها ذاهبة لانتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون للمنصب، بعد انسحاب المرشح الأبرز لحزب الله وحركة امل سليمان فرنجية.ويحظى عون بدعم من عدد من الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة، وسط تطلعات لواقع سياسي جديد في لبنان، يختلف عن السنوات السابقة خصوصا بعد التطورات الأخيرة والحزب التي فرضت واقعا سياسيا جديدا في والمنطقة عموما.