Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الريال يهزم مايوركا ويواجه برشلونة بنهائي السوبر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رئيس القضاء يوضح بعد قرار تمديد عمل المفوضية

سياسة

2025-01-10 | 10:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس القضاء يوضح بعد قرار تمديد عمل المفوضية
2,089 مشاهدة

أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، قرار المجلس الأخير القاضي بتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال القاضي زيدان في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة".

وأضاف، أن "المفوضية في العراق تُعَدّ الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل".

وتابع: "وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب".

وأوضح، "عملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض، وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه، وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019".

وأشار إلى أنه "بناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها، وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان".

ونوه زيدان، أن "مجلس القضاء الأعلى وجد أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل".

وفي السياق ذاته، أكد مجلس القضاء الأعلى "ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024"، أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر".
>>  انضم الى السومرية على واتساب

العراق

القضاء

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
Play
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
Play
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
واتساب
Play
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
Play
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
Play
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Play
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Play
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Morning Live
Play
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Play
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
Play
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
Play
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
Play
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
Play
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
Play
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
واتساب
Play
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
Play
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
Play
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Play
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Play
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Morning Live
Play
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Play
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
Play
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
Play
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
Play
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
اخترنا لك
السامرائي يزور مضيف الشيخ طه البُهل في الثرثار ويستمع لمطالب أبناء الناحية
13:26 | 2025-01-10
نشرة السومرية.. القوانين الخلافية تغيب عن اول جلستين نيابيتين وهجوم ثلاثي يضرب اليمن
11:06 | 2025-01-10
ما قصة اجتماع السوداني وقاآني قبل زيارة إيران؟.. "الاخبار" اللبنانية تكشف
03:00 | 2025-01-10
هل سيرفع الاستقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين.. برلمانية تجيب
14:40 | 2025-01-09
السيد الصدر يعلق على انتخاب رئيس جديد للبنان
12:34 | 2025-01-09
بابا الفاتيكان يوجه دعوة للسوداني للمشاركة بقمة دولية
12:00 | 2025-01-09
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.