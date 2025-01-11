هل سيصدر البرلمان قرارا لصالح رواتب الموظفين والمتقاعدين؟

نيوز - سياسي

خاطب عضو النيابية هادي السلامي، اليوم السبت، رئيس بضرورة اصدار قرار نيابي بإلغاء الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وجاء في وثيقة صادرة من السلامي وموجهة لرئاسة "نرفق لكم طيا قوائم أعضاء كما مؤشر تواقيعهم إزاء كل منهم للمطالبة بإصدار قرار نيابي يضمن الغاء قرار المرقم 24888 لسنة 2024، الخاص باستقطاع رواتب الموظفين والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات مع إعادة الأموال التي تم استقطاعها، لعدم وجود سند قانوني بالاستقطاع".





