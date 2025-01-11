الشيخ حمودي يؤكد على منح كربلاء خصوصية بالموازنة ومراعاة متطلبات الزيارات المليونية

وذكر بيان للمجلس ورد لـ نيوز، ان "الشيخ همام حمودي زار محافظة كربلاء، وبحث مع محافظها نصيف جاسم الخطابي وبحضور عدد من أعضاء مجلس أوضاع كربلاء والجهد الخدمي والتنموي، والانجازات المتحققة، وخطط المرحلة القادمة وتحدياتها".وأكد الشيخ حمودي، بحسب البيان، أن "كربلاء وطنية يؤمها كل ضيوف العراق، وقصة نجاح كبيرة استلهمت حكومتها وأبناءها من مقدساتها الروح الحسينية الصادقة المخلصة المتفانية فأصبحت الأولى بالإنجاز".وأضاف، أن "الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي أساس الاعمار والتنمية، والعمل بروح الفريق الواحد بين ومجلسها أساس النجاح، وهذا هو سر ماشهدته كربلاء من نهضة".وأشار الى ان "محافظ كربلاء قدم تجربة رائعة في الإدارة والتنفيذ والخدمة، ونثمن مبادرته في احتضان دورات تدريبية لمحافظات أخرى، ونأمل توسيعها لاثراء الخبرات"، مشدداً على ضرورة "منح كربلاء خصوصية بالموازنة العامة ومراعاة المتطلبات الخدمية للزيارات المليونية التي تنفرد بها عن بقية المحافظات".وتابع، أن "وسائل الإعلام معنية بإذكاء روح التنافس بين المحافظات من خلال إبراز الإنجازات والمبادرات العلاقة بنفس قدر نقدها للسلبيات".من جانبه، ثمن محافظ كربلاء "زيارة الشيخ حمودي، مستذكرا أدواره الوطنية في العملية السياسية، ومواقفه المخلصة والجريئة في مساندة المستقلين الناجحين، شاكرا دعمه المتواصل لمحافظة كربلاء ووقوفه الى جانب حكومتها لتذليل المعوقات".