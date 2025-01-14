السوداني يلتقي الملك تشارلز.. مباحثات تتصدرها ملفات الاقتصاد

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الثنائي بين والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، كما جرى التطرق إلى في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وفرص تعزيز الثقافي".وعبر السوداني عن "تقديره للدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة بريطانيا، مؤكداً عزم على توطيد العلاقات الثنائية البناءة في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المتبادلة والمستدامة للشعبين والبريطاني".من جانبه، رحب الملك تشارلز الثالث بالسوداني، مشيراً إلى "عمق العلاقة التاريخية بين وبريطانيا، والأهمية البارزة التي توليها حكومتا بهدف تطوير المصالح المشتركة، والتفاهمات على مختلف الصعد"، وفق البيان.