طلب نيابي لتوضيح تحركات قوات التحالف الدولي على الحدود العراقية السورية

وقال العامري في تصريح لـ نيوز، انه "كلجنة امن ودفاع نيابية نتابع التواجد الامريكي وقوات التحالف الدولي على الاراضي العراقية"، موضحا: "اننا نلزم الحكومة بان تكون الاتفاقات التي ابرمت مع جانب التحالف حاضرة".وأضاف: "نطلب من الحكومة متابعة هذا الموضوع لان هناك تحركات غريبة على الحدود العراقية السورية من قبل قوات التحالف وايضا كثافة العدد الذي يأتي كل اسبوع في معسكرات قوات التحالف، لذلك نرجو من الحكومة الايضاح بهذا الخصوص".وأشار العامري الى: "نطالب الدفاع النيابية ان تستضيف المختصين بهذا المجال لمعرفة متى يمكن لقوات التحالف الخروج من الاراضي العراقية".