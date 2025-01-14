بغداد ولندن توقعان مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية والصادرات البريطانية

وذكر المكتب في بيان ورد لـ نيوز، انه "جرت في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس إلى المملكة المتحدة".وتابع، أن "المراسم جرت برعاية رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، حيث وقع عن الجانب رئيس المبادرة، مستشار رئيس محمد صاحب الدراجي، فيما وقعها مدير مجموعة الأعمال عن المؤسسة البريطانية آدم هارس"، مشيرا الى ان "بنود المذكرة تتضمن دعم استيرادات الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا الصناعية والزراعية للقطاع الخاص العراقي، من المملكة المتحدة".وتابع، أن "هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات، وتأتي في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع عدد من الأوروبية، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص العراقي، وتحقيق التكامل مع المجتمع الدولي".وفي سياق آخر، اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أن "تقوم مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية بتمويل عدد من المشاريع الحيوية للحكومة العراقية، والتهيئة لزيادة سقف التمويل للمشاريع الحكومية المنتجة"، مبينا أن "توقيع مذكرة التفاهم يبقه عقد اجتماع مشترك للوفد مع المؤسسة البريطانية، جرت خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين".