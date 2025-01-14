بغداد ولندن توقعان مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية والصادرات البريطانية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أمينة حاف
من
09:00 PM
الى
10:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
محاولة جديدة لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512942-638724759431660207.jpg
بغداد ولندن توقعان مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية والصادرات البريطانية
سياسة
2025-01-14 | 13:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
442 مشاهدة
أعلن
مكتب
رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم في العاصمة لندن بين
لجنة
مبادرة الضمانات السيادية ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية.
وذكر المكتب في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "جرت في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين
لجنة
مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس
مجلس الوزراء
إلى المملكة المتحدة".
وتابع، أن "المراسم جرت برعاية
نائب
رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، حيث وقع عن الجانب
العراقي
رئيس
لجنة
المبادرة، مستشار رئيس
مجلس الوزراء
محمد صاحب الدراجي، فيما وقعها مدير مجموعة الأعمال عن المؤسسة البريطانية آدم هارس"، مشيرا الى ان "بنود المذكرة تتضمن دعم استيرادات الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا الصناعية والزراعية للقطاع الخاص العراقي، من المملكة المتحدة".
وتابع، أن "هذه المذكرة سارية لمدة خمس سنوات، وتأتي في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع عدد من
الدول
الأوروبية، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص العراقي، وتحقيق التكامل مع المجتمع الدولي".
وفي سياق آخر، اتفق الجانبان، بحسب البيان، على أن "تقوم مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية بتمويل عدد من المشاريع الحيوية للحكومة العراقية، والتهيئة لزيادة سقف التمويل للمشاريع الحكومية المنتجة"، مبينا أن "توقيع مذكرة التفاهم يبقه عقد اجتماع مشترك للوفد
العراقي
مع المؤسسة البريطانية، جرت خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
العراق يوسع علاقاته مع بريطانيا.. حزمة اجراءات ترفع التبادل التجاري لـ10 اضعاف
05:08 | 2025-01-14
الكشف عن وثائق "سرية" تفضح غضب بريطانيا من رفض فرنسا لحرب العراق 2003
02:44 | 2024-12-31
لوقف الهجرة غير النظامية.. بريطانيا توقع اتفاقية أمنية مع العراق
07:51 | 2024-12-12
العراق وبريطانيا يشددان على أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة
12:13 | 2024-12-11
العراق
بريطانيا
مذكرة تفاهم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نص قرار بيع الأراضي في بغداد
محليات
39.72%
11:57 | 2025-01-13
نص قرار بيع الأراضي في بغداد
11:57 | 2025-01-13
الدولار يحلق مجدداً في بغداد
اقتصاد
25.78%
09:03 | 2025-01-13
الدولار يحلق مجدداً في بغداد
09:03 | 2025-01-13
حقيقة التوتر على الحدود العراقية.. صور
أمن
18.04%
06:45 | 2025-01-14
حقيقة التوتر على الحدود العراقية.. صور
06:45 | 2025-01-14
ماذا تضمن قرار رواتب المتقاعدين؟
محليات
16.47%
11:26 | 2025-01-13
ماذا تضمن قرار رواتب المتقاعدين؟
11:26 | 2025-01-13
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
52 دقيقة
ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العراق - حلقة ٣٠ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
14-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
اخترنا لك
غوتيريش يثني على الدور المحوري الذي يلعبه العراق
15:47 | 2025-01-14
السوداني يتحدث من لندن عن "عهد جديد" والغاز المصاحب
14:09 | 2025-01-14
بالوثيقة.. البرلمان يوافق على استجواب وزير النفط
14:06 | 2025-01-14
السامرائي ورئيس الجمهورية يبحثان تعزيز التنسيق الوطني ومواجهة التحديات
12:16 | 2025-01-14
بينها يخص الامن والرياضة والتعليم.. السوداني ونظيره البريطاني يوقعان 13 اتفاقية
11:30 | 2025-01-14
نشرة السومرية.. النزاهة النيابية تستضيف اول وزير داخل البرلمان وهدوء يلف الحديث عن تعديلات قانون الانتخابات
11:25 | 2025-01-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.