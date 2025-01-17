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بينهم رجل دين عراقي.. قائمة بالشخصيات التي ستحضر حفل تنصيب ترامب

سياسة

2025-01-17 | 04:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينهم رجل دين عراقي.. قائمة بالشخصيات التي ستحضر حفل تنصيب ترامب
17,821 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

يترقب العالم يوم الاثنين المقبل، العشرين من يناير الجاري، حيث من المقرر أن يؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين بعد فوزه الحاسم في الخامس من نوفمبر، حيث سيحضر المئات من الأشخاص بينهم العشرات من كبار الشخصيات والرؤساء فضلا عن الشخصيات المؤثرة.



سيؤدي الجمهوري البالغ من العمر 78 عامًا اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، في احتفال مليء بالفخامة، قبل أن يعود منتصراً إلى البيت الأبيض، الذي غادره في ظروف مثيرة للجدل قبل أربع سنوات.

لقد كسر ترامب السابقة التاريخية حيث دعا العديد من الزعماء الأجانب إلى الحفل، تاريخيا، لم يحضروا حفل التنصيب بسبب المخاوف الأمنية وأرسلوا دبلوماسيين بدلا من ذلك.

من المقرر أن يمثل وزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار الهند في حفل أداء ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة، وسيمثل اليابان وأستراليا وزيرا خارجيتهما تاكيشي إيوايا وبيني وونغ، وصرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو مؤيد قوي لترامب، بأنه سيحضر، وفقًا للتقارير. وقال فيكتور أوربان، وهو مؤيد آخر لترامب، إنه يفكر في الحضور.

ولن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، رغم الدعوة التي وجهت إليه، لكنه سيرسل نائبه هان تشنغ لحضور حفل التنصيب، متعهدا "بتعزيز الحوار" مع الإدارة الجديدة، وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تأمل حضور حفل التنصيب.

ومن المقرر أن يحضر الحفل اليميني المتطرف المتشكك في الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، إلى جانب السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زيمور.

وقال الزعيم المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف تينو شروبالا إنه سيحضر حفل التنصيب، حيث يسعى الحزب إلى تسليط الضوء على علاقاته مع الإدارة القادمة.

ومن غير المتوقع أن يحضر المؤتمر أي ممثل سياسي من الحكومة الألمانية الحالية، بل سيمثل ألمانيا رسميا سفيرها في واشنطن أندرياس ميكايليس.

لن يحضر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحفل الأسبوع المقبل، وبدلاً من ذلك سيمثل السفير البريطاني المملكة المتحدة، ولن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حفل تنصيب ترامب، وأعلن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنه تلقى دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب. لكن المحكمة العليا البرازيلية رفضت طلب بولسونارو باستعادة جواز سفره مؤقتًا حتى يتمكن من حضور حفل التنصيب.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن الحفل، على الرغم من رفض ترامب الظهور في حفل أداء بايدن للقسم عندما هزم ترامب في عام 2020.

وسيحضر جميع الرؤساء السابقين الأحياء مراسم التنصيب، وأكد شخص مطلع على جدول أعمال الرئيس السابق لوكالة أسوشيتد برس أن بيل كلينتون سيحضر مراسم تنصيب ترامب.

وسوف تحضر الحفل هيلاري كلينتون، التي هزمها ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، بالإضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي هزمها في نوفمبر/تشرين الثاني، كما سيحضر جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى السابقة لورا بوش، وسوف ينضم باراك أوباما أيضًا إلى الرؤساء السابقين الآخرين في الحفل، لكن ميشيل أوباما لن تحضر الحدث .

من المقرر أن يحضر العديد من قادة التكنولوجيا البارزين حفل تنصيب ترامب، حيث من المتوقع أن يحضر الحفل جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، ومارك زوكربيرج مؤسس شركة ميتا بلاتفورمز ، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي الملياردير لشركة تيسلا.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، حفل التنصيب ، وأن يُمنح مكانًا رئيسيًا للجلوس على المنصة، ومن المقرر أن يحضر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، هذا الحدث أيضًا.

ومن المقرر ان يشارك رجل الدين هشام الحسيني هو إمام عراقي أمريكي معروف في ميشيغان، ومعروف بإشرافه على مركز كربلاء للتعليم الإسلامي في ديربورن.

ونُقل عن الحسيني قوله إنه دعم ترامب خلال الانتخابات لأن ترامب يعارض زواج المثليين وكان "الشخص الأكثر مسيحية في الانتخابات"، وقال الحسيني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سوف يعيدنا إلى القيم المحافظة، وأنا مسلم وسأقف مع كل من يعارض زواج المثليين".
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حفل تنصيب ترامب

الحاضرون بحفل تنصيب ترامب

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