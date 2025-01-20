يمنع السجين من استلام "قطعتين" ولايشمل المحتجزين بإيران.. لجنة السجناء السياسيين تنتظر "تعديل القانون بسرعة"

وقال البطاط للسومرية نيوز، ان "التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين تم اعداده من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وارساله الى مجلس الدولة"، مشيرا الى ان "التعديل تأخر كثيرا في مجلس ونحن ننتظر ارساله الى للتصويت عليه ومن ثم ارساله الى مجلس النواب".وأوضح ان "القانون النافذ حاليًا يحتوي الكثير من الثغرات ويحتاج الى التعديل لانصاف شرائح اخرى يتم شمولها بهذا القانون"، مبينا ان "هذه الشرائح تتضمن المحتجزين في او المحتجزين في حلبجة، فضلا عن وجود ثغرات قانونية موجودة على مستوى قطع الأراضي".وأوضح أن "قطع الاراضي التي تمنح للسجناء هي منحة ولا تتقاطع او تتعارض مع الاستحقاق الوظيفي، لذلك نرى من يستلم قطعة وهو موظف يحرم من منحه قطعة ارض أخرى من امتيازات السجناء السياسيين"، معبرا عن امله بأن "يتعجل مجلس لارسال لانصاف هذه الشريحة".