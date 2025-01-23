النزاهة النيابية تهنئ القضاء بيومه الوطني

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ نيوز، انه "يُسعدنا رئاسة وأعضاء النيابية أن نهنئ جميع أفراد المؤسسة القضائية الموقرة وعلى رأسهم رئيس مجلس الأعلى الدكتور فائق زيدان، بمناسبة يوم العراقي".وأضافت: "إنّ تعاون النيابية مع قضائنا العادل يضمن محاسبة الفاسدين ويؤكّد التزامنا المشترك بحماية الوطن والمواطن. كلّ عام وقضاؤنا بألف خير".