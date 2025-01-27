السوداني والجنابي يبحثان الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري

​السومرية نيوز - سياسي

بحث محمد شياع السوداني ورئيس النزاهة النيابية زياد الجنابي، اليوم الاثنين، الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأثنين، رئيس النزاهة النيابية زياد طارق الجنابي".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم في هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أن "مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، مشددا على "أهمية العمل على حسم الملفات قيد التحقيق والمتابعة، والإسراع بمعالجة كل قضايا الفساد التي تحقق فيها هيأة النزاهة، وهذا يتطلب الدعم المتواصل من قبل اللجنة النيابية المختصة".